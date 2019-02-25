Лавров заявил, что в РФ ждут премьер-министра Вьетнама и спикера парламента в 2019 году

ХОШИМИН, 25 февраля. /ТАСС/. Российская сторона в 2019 году ожидает визиты премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука и председателя Национального собрания (однопалатного парламента Вьетнама) Нгуен Тхи Ким Нган. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с членом Политбюро ЦК, секретарем городского комитета Компартии Вьетнама города Хошимина Нгуен Тхиен Няном.

"В этом году мы ждем председателя вашего правительства, председателя парламента Вьетнама", - сказал он.

Лавров напомнил, что 2019 и 2020 годы объявлены перекрестными годами России и Вьетнама.

"Программа будет очень насыщенная, пройдут десятки мероприятий, от научных, культурных, образовательных обменов до инвестиционных проектов", - сказал министр.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с замглавы МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном.

Как сообщили журналистам в российской делегации, встреча проходит в закрытом для прессы режиме.

Лавров в понедельник выступит на открытии российско-вьетнамской конференции Валдайского клуба "Международное сотрудничество в неспокойном мире".