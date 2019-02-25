Эксперты: России следует поддерживать стратегическую автономию Вьетнама

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Долгосрочной целью России в Юго-Восточной Азии (ЮВА) должно стать поддержание максимально возможной стратегической автономии стран региона, прежде всего, Вьетнама. Такой вывод содержится в докладе "Россия и Вьетнам в новой Азии", подготовленном международным дискуссионным клубом "Валдай".

Доклад подготовлен авторским коллективом во главе с экспертом Центра стратегических разработок Антоном Цветовым. Документ состоит из шести глав, в которых фиксируются новые факторы, определяющие развитие Юго-Восточной Азии, позиция России в регионе и ее цели, позиция Вьетнама и основные принципы развития отношений между Москвой и Ханоем.

Новая реальность в Юго-Восточной Азии

По мнению авторов доклада, в Юго-Восточной Азии происходят комплексные изменения, связанные с экономическими, геополитическими и социальными факторами.

В сфере экономики активно развиваются двусторонние и многосторонние механизмы взаимодействия, в том числе интеграционного характера. Крупнейшими среди них стали Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство, инициированное Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) при поддержке Китая, и Всеобъемлющее и прогрессивное Транстихоокеанское партнерство. Растет объем торговли между странами Юго-Восточной Азии, устраняются административные и бюрократические барьеры.

В то же время регион становится зоной, где все сильнее пересекаются интересы Китая и США. Пекин при этом в последние годы проводит более активную внешнюю политику в регионе, используя в том числе экономические инструменты, прежде всего, в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Китайские инвестиции в инфраструктурные и иные проекты в странах Юго-Восточной Азии воспринимаются Западом как инструмент давления в руках КНР, и в ряде случаев они могут являться таковыми.

На фоне усиления Китая США постепенно теряют свои позиции в регионе. Для Вашингтона важно найти новые механизмы сохранения влияния, например, через региональные интеграционные механизмы с участием Индии (концепция Индо-Тихоокеанского региона).

При этом по мере развития экономик стран ЮВА усложняется их социальная структура и формируются новые политические противоречия, которые в перспективе могут привести к серьезным переменам.

Место России

По мнению авторов доклада, возможности Москвы в Юго-Восточной Азии серьезно ограничены из-за географической удаленности региона, отсутствия длительной истории контактов (за исключением Вьетнама), сильным влиянием традиционных игроков - Китая, США, Японии.

Однако такая ситуация дает и свои преимущества: отсутствие долгой истории подразумевает, что у России нет также и давних споров и конфликтов со странами ЮВА, как, например, у Китая. Существование вышеуказанных ограничений ведет к тому, что Россия не пытается выступать в регионе в качестве великой державы, как, например, на Ближнем Востоке или в Европе, но выстраивает политику по модели взаимодействия средних стран.

Это подразумевает, прежде всего, опору на получившие всеобщее признание интеграционные структуры, прежде всего, АСЕАН, для закрепления механизмов и способов взаимодействия, выгодных для всех стран региона. Кроме того, Москва не участвует в соперничестве великих держав в Юго-Восточной Азии, что делает ее привлекательным партнером для государств региона, стремящихся избежать слишком сильной зависимости от Пекина или Вашингтона. Есть у России и свои потенциальные интеграционные проекты, например, выдвинутая президентом Владимиром Путиным инициатива Большого Евразийского партнерства, подразумевающая подключение к работе структур ЕАЭС государств АСЕАН.

Но все-таки Россия более интересна странам ЮВА как поставщик конкретных предложений, например, в сфере атомных технологий или вооружений. Игра на специфических направлениях позволит уйти от конкуренции с доминирующими на здешних рынках США, Китаем, Японией и ЕС.

Позиция Вьетнама

Вьетнам по-настоящему эксклюзивными отношениями ранее был связан с СССР. После ухудшения отношений с Китаем для Москвы он стал главной опорой на Дальнем Востоке. Ханой тоже оказался в дипломатической изоляции после вооруженного вмешательства в дела соседней Камбоджи. Это привело к тесному взаимодействию двух стран в экономической сфере, по линии военно-технического сотрудничества, а также способствовало установлению прочных контактов между элитами.

Однако с тех пор ситуация изменилась. Вьетнам проводит разнонаправленную внешнюю политику. Наличие старых связей и реализованных еще с помощью СССР экономических проектов обеспечивает определенное преимущество, однако оно постепенно теряется по мере смены элит и развития новых технологий. Однако в дипломатической сфере Москва по- прежнему остается важной опорой для Ханоя при маневрировании между Китаем и США.

России в этой ситуации следует развивать человеческие и деловые связи, а также избегать переноса на отношения с Вьетнамом противоречий Ханоя с Вашингтоном, так как в данном случае под ударом могут оказаться экономические связи между компаниями РФ и Китая, а Москва потеряет важное с точки зрения Ханоя преимущество - нейтралитет в регионе. Действительными для Вьетнама остаются и общие рекомендации для развития отношений РФ со странами ЮВА: опора на механизмы АСЕАН, которые вряд ли вызовут отторжение у участников ассоциации, и формирование конкретного предложения по взаимодействию, которое позволит выделиться на фоне других конкурентов за влияние.