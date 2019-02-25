Новый департамент в аппарате кабмина займется запуском "регуляторной гильотины"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Новое подразделение - департамент регуляторной политики - создано в аппарате правительства. Как сообщает пресс-служба кабмина, задачей нового департамента станет создание и совершенствование правовых механизмов, направленных на стимулирование экономического роста и развитие делового климата. В частности, он займется реализацией объявленной ранее комплексной реформы контроля и надзора - так называемой регуляторной гильотины.

"Ключевыми направлениями работы департамента станут повышение привлекательности российской юрисдикции, проведение реформы государственного контроля и надзора, совершенствование институтов корпоративного управления. Отдельной компетенцией нового подразделения станет координация деятельности федеральных органов исполнительной власти по защите интересов РФ в международных судах и арбитражах", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

"Создание самостоятельного подразделения, специализирующегося на развитии правовой среды, подчеркивает значение, которое правительство придает юридическим механизмам и качеству законодательства для экономического развития", - отметил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, чьи слова приводятся в сообщении.

В кабмине отметили, что одним из приоритетов деятельности нового департамента станет проведение объявленной президентом и премьер-министром глобальной реформы контроля и надзора, так называемой регуляторной гильотины, которая должна завершиться полной заменой действующей системы обязательных требований. Новые требования к бизнесу должны быть простыми, понятными и направленными на реальное снижение социально значимых рисков (смертности, травматизма и иных), а процедура контроля - четкой, упорядоченной и эффективной, ожидают в правительстве.

Департамент также займется повышением конкурентоспособности российской юрисдикции и ее привлекательности для ведения бизнеса. В этой связи отдельным направлением работы станет проведение реформы корпоративного управления - подготовка предложений и организация работы по совершенствованию корпоративного законодательства с учетом лучших зарубежных практик. "Модернизация корпоративного законодательства и смежных правовых институтов обеспечит повышение эффективности управления публичными компаниями и снятие регуляторных барьеров", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Кроме того, новому департаменту поручено обеспечить деятельность Экспертного совета при правительстве Российской Федерации.