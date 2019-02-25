Песков сообщил, что Путин и Трамп не обсуждали предстоящий саммит США - КНДР

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали предстоящий саммит лидеров Соединенных Штатов Америки и КНДР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, они давно уже не говорили по телефону", - ответил Песков на вопрос, интересовался ли Трамп позицией Путина по поводу предстоящего саммита США - КНДР. Представитель Кремля переадресовал в МИД РФ просьбу прокомментировать слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что представители Вашингтона консультируются с Москвой по вопросу подготовки второго американо-северокорейского саммита.

Последний на данный момент телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 20 марта 2018 года. В июле 2018 года лидеры двух стран провели саммит в Хельсинки, президенты РФ и США также кратко пообщались на полях международных мероприятий в Париже и Буэнос-Айресе в ноябре и декабре прошлого года.

Первый в истории саммит США - КНДР прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Вторая встреча лидеров двух стран планируется в Ханое 27-28 февраля.