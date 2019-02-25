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Медведев 4-5 марта посетит Болгарию

Премьер-министр России проведет встречу с президентом Болгарии Руменом Радевым

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит с официальным визитом Болгарию 4-5 марта. Как сообщает пресс-служба правительства, в ходе визита "запланированы встречи с президентом страны Руменом Радевым, премьер-министром Бойко Борисовым и другими официальными лицами".

"В повестке дня предстоящих переговоров - актуальные вопросы российско-болгарского торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия, реализация совместных проектов в энергетике, промышленности, агропромышленном комплексе, туризме и других областях", - говорится в сообщении.

В рамках визита готовится к подписанию ряд документов о сотрудничестве в различных областях.

Ранее в интервью ТАСС министр туризма Болгарии Николина Ангелкова заявляла, что республика заинтересована развивать активное сотрудничество с Россией в области туризма и оценивает это направление как стратегически важное. Она также сообщила о намерении провести встречу с новым руководителем Ростуризма Зариной Догузовой в рамках выставки "Интурмаркет" в Москве, которая состоится с 9 по 11 марта.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичБолгарияРоссияБорисов, БойкоРадев, Румен
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