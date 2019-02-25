Медведев 5-6 марта посетит Люксембург

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5-6 марта посетит с официальным визитом Люксембург, сообщила пресс-служба правительства. В Великое Герцогство глава российского правительства прибудет из Болгарии, где будет находиться с официальным визитом 4-5 марта.

"В ходе переговоров председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель рассмотрят актуальные вопросы российско-люксембургского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. По итогам ожидается подписание ряда двусторонних документов", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина России.

Это будет первый визит премьер-министра России в Люксембург. В мае 2007 года Великое Герцогство впервые посещал глава российского государства Владимир Путин.

Ксавье Беттель, сменивший Жан-Клода Юнкера на посту премьер-министра Люксембурга в конце 2013 года, приезжал в Россию с визитами дважды. В октябре 2015 года он провел в Сочи встречи с премьер-министром и президентом России. В октябре 2017 года Беттель в Москве провел переговоры с Медведевым и принял участие в работе форума "Открытые инновации", а также посетил Тамбовскую область. Глава российского правительства по итогам тех переговоров со своим люксембургским коллегой, в частности, отметил, что стороны договорились наращивать сотрудничество, в том числе, в сферах цифровой экономики, информационных технологий и космоса.