Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с послом Египта подготовку саммита Россия - Африка

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов в понедельник обсудил с послом Египта в Москве Ихабом Насром подготовку саммита Россия - Африка и развитие двусторонних отношений. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Были затронуты практические аспекты подготовки к проведению в России осенью саммита Россия - Африка, - отметили в министерстве. - Состоялось обсуждение ряда актуальных вопросов ближневосточной повестки дня в контексте поддержания и укрепления двустороннего внешнеполитического взаимодействия между Москвой и Каиром".

С инициативой проведения форума Россия - Африка выступил российский президент Владимир Путин на саммите БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка) в Йоханнесбурге в июле 2018 года. В рамках подготовительной работы в октябре 2018 года в Москве прошел Общественный форум Россия - Африка, а в текущем году в данном формате планируется межпарламентская конференция, заседание акционеров Африканского экспортно-импортного банка и приуроченный к саммиту Россия - Африка бизнес-форум.