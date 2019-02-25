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Вершинин планирует встретиться в Женеве с генсеком ООН и главой МИД Венесуэлы

Замглавы МИД РФ также намерен встретиться со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном

ЖЕНЕВА, 25 февраля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин намерен встретиться в Женеве в рамках 40-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) с генсеком Всемирной организации Антониу Гутерришем, его спецпосланником по Сирии Гейром Педерсеном и министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Планируется встреча с Гутерришем, Педерсеном, [верховным комиссаром ООН по правам человек Мишель] Бачелет", - сказал ТАСС замглавы МИД в понедельник, подтвердив также, что прорабатывается встреча с главой МИД Венесуэлы.

40-я сессия СПЧ открылась в Женеве в понедельник и продлится до 22 марта. Совет создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В его состав входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования.

Теги
СирияВенесуэлаРоссияГутерриш, АнтониуВершинин, Сергей Васильевич
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