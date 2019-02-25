Вершинин призвал к восстановлению авторитета Совета ООН по правам человека

ЖЕНЕВА, 25 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, выступая в понедельник на 40-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), заявил о необходимости совместно заняться восстановлением авторитета правозащитной организации.

По его словам, в настоящее время стремительно меняется структура вызовов и угроз, с которыми сталкивается международное сообщество. "Эти негативные тенденции требуют от нас решительных коллективных действий, в том числе на правозащитном направлении, - указал высокопоставленный дипломат. - Сегодня как никогда важно объединить усилия в построении справедливого и демократичного международного порядка, основанного на верховенстве права. Совет ООН по правам человека может и должен внести в эту деятельность свой конструктивный вклад".

"Для этого необходимо, прежде всего, отрешиться от политизации прав человека и совместно заняться восстановлением авторитета Совета, существенно пошатнувшегося в последние годы", - подчеркнул Вершинин.

40-я сессия СПЧ открылась в Женеве в понедельник и продлится до 22 марта. Совет был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав Совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. РФ в настоящее время не является членом СПЧ.