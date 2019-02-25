Четыре кандидата на должность мэра Смоленска допущены до голосования по итогам конкурса

ТАСС, 25 февраля. Четыре кандидата на должность мэра Смоленска, участвовавшие во втором этапе конкурсного отбора, допущены до голосования в городском парламенте, дата проведения заседания будет определена в ближайшее время, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе городского совета.

Полномочия прежнего мэра Владимира Соваренко были досрочно прекращены 22 декабря 2018 года, с 23 января 2019 года конкурсная комиссия начала прием документов от претендентов на должность главы города. Из 11 кандидатов четверо успешно прошли первый этап конкурса, в их числе - Андрей Борисов, который занимал должность вице-губернатора Смоленской области и ушел в отставку для участия в конкурсе, замглавы Смоленского района Андрей Ярославцев, программист Андрей Михаленков и безработный Александр Корончик.

"Второй этап конкурса проходил сегодня в формате индивидуального собеседования. В нем приняли участие Андрей Борисов, Александр Корончик, Андрей Михаленков и Андрей Ярославцев, они допущены до дальнейшего участия в конкурсной процедуре, то есть их кандидатуры будут предложены для голосования на заседании городского совета", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства добавил, что дата проведения заседания горсовета будет определена в ближайшее время.

Вопрос о досрочной отставке Соваренко внес на рассмотрение губернатор региона Алексей Островский, который называл его работу "отвратительной по многим направлениям", а отношение к жителям города наплевательским. Ранее суды различных инстанций приняли более 30 решений в отношении экс-мэра Соваренко из-за неисполнения им полномочий. 11 января Соваренко обжаловал свою досрочную отставку в Ленинском районном суде города, который признал увольнение законным.

До избрания нового мэра его обязанности возложены на первого замглавы города Дмитрия Платонова.