Ушаков возглавит оргкомитет по подготовке и проведению в 2019 году саммита Россия - Африка

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил своему помощнику Юрию Ушакову возглавить организационный комитет по подготовке и проведению в Российской Федерации в 2019 году саммита Россия - Африка и других мероприятий в формате Россия - Африка. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Путин постановил образовать организационный комитет по подготовке и проведению этого саммита и утвердить соответствующее положение об оргкомитете. "Назначить председателем организационного комитета по подготовке и проведению в РФ в 2019 году саммита Россия - Африка и других мероприятий в формате Россия - Африка помощника президента РФ Юрия Викторовича Ушакова", - говорится в указе.

Состав комитета должен быть утвержден в течение одного месяца. Правительству РФ поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с проведением саммита. При этом в документе отмечается, что исполнителем работ по проведению указанных мероприятий будет "Росконгресс".

С инициативой проведения форума Россия - Африка выступил российский президент Владимир Путин на саммите БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка) в Йоханнесбурге в июле 2018 года. В рамках подготовительной работы в октябре 2018 года в Москве прошел Общественный форум Россия - Африка, а в текущем году в данном формате планируется межпарламентская конференция, заседание акционеров Африканского экспортно-импортного банка и приуроченный к саммиту Россия - Африка бизнес-форум.