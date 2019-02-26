Кабмин утвердил план реализации Концепции миграционной политики на 2019-2021 годы

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план реализации первого этапа Концепции миграционной политики на 2019-2021 годы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина во вторник.

"Планом, в частности, предусматриваются разработка проектов федеральных законов и других нормативных правовых актов, направленных на решение задач государственной миграционной политики, анализ и подготовка предложений по дальнейшему совершенствованию миграционного законодательства, оптимизация порядка предоставления государственных услуг и выполнения административных процедур", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно утвержденному плану, к III кварталу 2019 года планируется подготовить проекты правовых актов, направленные на совершенствование процедуры отказа от гражданства других стран, упрощение предоставления гражданства РФ востребованным специалистам и выпускникам российских государственных вузов.

В течение 2019-2020 годов предполагается скорректировать механизм переселения соотечественников из-за рубежа. В частности, предлагается проработать возможность продления срока временного пребывания на территории РФ для претендентов на участие в программе, а также компенсации расходов на оформление документов и перевозку имущества. В четвертом квартале 2019 года планируется подготовить анализ переселения соотечественников в регионы с низкой плотностью населения.

Контроль за реализацией плана осуществляет МВД.