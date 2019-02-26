Источник: заседание российско-итальянской межпарламентской комиссии пройдет 5 марта

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Меры по стабилизации в кризисных регионах, сотрудничество на международных площадках, а также перспективы двустороннего взаимодействия будут находиться в центре внимания 16-го заседания большой российско-итальянской межпарламентской комиссии, которое состоится в Москве 5 марта. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в аппарате Госдумы.

"Заседание проведут спикер Госдумы Вячеслав Володин и его визави - председатель Палаты депутатов Италии Роберто Фико", - сказал собеседник агентства.

По его словам, повестка предусматривает обсуждение широкого круга тем, по каждой из которых выступят докладчики от российской и от итальянской стороны.

В частности, планируется обсудить, "что могут сделать парламентарии для стабилизации в кризисных регионах, в частности в Средиземноморье и на Ближнем Востоке", а также ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, отметил источник. "Отдельно предполагается остановиться на отношениях между Россией и Евросоюзом, рассмотреть перспективы межпарламентского диалога и взаимодействия на международных площадках", - продолжил он.

Также на заседании обсудят "весь спектр тем двусторонней повестки - от сферы культуры до СМИ и туризма", сообщил собеседник агентства. Вопросы экономического сотрудничества будут обсуждаться сквозь призму глобальной конкуренции и необходимости развития цифровой экономики, заключил он.

Предыдущее заседание комиссии состоялось в октябре 2016 года в Риме. Тогда было принято совместное коммюнике, в котором была подчеркнута необходимость наращивать двустороннее взаимодействие в различных направлениях: культуре, образовании, туризме, космосе, научно-технической сфере. Кроме того, стороны договорились о создании рабочих комиссий для обмена законодательным опытом и взяли обязательства информировать через СМИ о деятельности комиссии, которая собралась после двухлетнего перерыва. Парламентарии также договорились содействовать налаживанию связей между муниципалитетами двух стран, в том числе помогать устанавливать побратимские отношения городов Италии и России.