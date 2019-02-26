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Лавров провел переговоры с главой исполнительной власти Гонконга

Стороны дали высокую оценку текущему состоянию российско-гонконгских отношений

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел во вторник переговоры с главой исполнительной власти Специального административного района Гонконг КНР Кэрри Лам. Об этом говорится в сообщении МИД России.

"Стороны дали высокую оценку текущему состоянию российско-гонконгских отношений, обменялись мнениями по вопросам дальнейшего расширения практического сотрудничества в торгово-экономической, финансовой и гуманитарной сферах", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Во вторник Лавров находится с визитом в Гонконге, затем он отправится в Учжэнь, где у него запланированы встречи с китайским и индийской коллегами Ван И и Сушмой Сварадж. В среду главы МИД проведут совместную министерскую встречу.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияКитай
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