Патрушев считает, что США должны подтвердить гарантии безопасности КНДР на саммите в Ханое

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Важнейшим результатом встречи президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чем Ыном в Ханое должно стать подтверждение готовности Вашингтона предоставить гарантии безопасности Пхеньяну и смягчить экономическое давление в обмен на отказ КНДР от ядерного оружия. Такое мнение секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев высказал в интервью газете "Аргументы и факты".

"Как представляется, в практическом плане важнейшим результатом предстоящих переговоров должно стать подтверждение готовности идти по пути предоставления гарантий безопасности северокорейскому государству и облегчения экономического давления на Пхеньян в обмен на отказ КНДР от ядерного оружия", - отметил он.

Секретарь СБ признался, что ему трудно быть оптимистом в ожиданиях от этой встречи. "Уже не раз за наступлением определенного прогресса в переговорах возникали сложности, которые оборачивались взаимными обвинениями в нарушении договоренностей и, как следствие, очередным обострением обстановки, - пояснил он. - Процесс реализации достигнутых в Сингапуре договоренностей выявил ряд таких сложностей, преодолеть которые как раз и призван второй американо-северокорейский саммит".

По словам Патрушева, ключевой предпосылкой для установления мира на Корейском полуострове является восстановление атмосферы доверия между Пхеньяном и Вашингтоном. "Та решимость, которую проявляет Дональд Трамп для достижения этой цели, вселяет определенную долю оптимизма, - заметил секретарь Совбеза. - Можно отметить последовательность президента США в стремлении добиться решения ядерной проблемы Корейского полуострова дипломатическим путем".

Саммит в Ханое

В Ханое в настоящее время завершаются последние приготовления к второй встрече Ким Чен Ына и Трампа. Первая в истории встреча лидеров двух стран прошла 12 июня прошлого года в Сингапуре. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. От второго саммита лидеров США и КНДР ожидают более определенных договоренностей о конкретных шагах двух стран по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.