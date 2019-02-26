Патрушев уверен, что в докладе Мюллера не будет сенсаций

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев уверен, что доклад американского спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего якобы вмешательство России в выборы президента США, не принесет никаких сенсаций.

"Что касается анонсированного доклада Роберта Мюллера, то не стоит ждать сенсаций, - заявил Патрушев в интервью "Аргументам и фактам". - Сам предмет для расследования попросту отсутствует".

Секретарь Совбеза напомнил, что никакого вмешательства во внутриполитические процессы США, как и любого другого суверенного государства, с российской стороны не было и быть не может. "Принцип невмешательства - один из краеугольных камней российской внешней политики", - заметил он.

"В то же время есть основания полагать, что доклад Роберта Мюллера нужно рассматривать не только в контексте антироссийской кампании, но и в связи с текущей внутриполитической ситуации в самих США, - сказал Патрушев. - И для Америки это отнюдь не новое явление".

Он напомнил, что с 1934 по 1975 годы в США действовала комиссия по расследованию антиамериканской деятельности, "с которой связан один из самых позорных эпизодов в истории страны - так называемый маккартизм". "Тогда по обвинению в связях с СССР тысячи американских политиков, чиновников, деятелей искусства были затравлены, лишены работы, изгнаны из США, некоторые покончили с собой, - отметил секретарь СБ. - Все это происходило под тем же самым лозунгом борьбы с пресловутой "рукой Москвы".