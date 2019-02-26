Турчак ставит перед единороссами Хакасии задачи обновить ряды и "дойти до каждого жителя"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак поставил перед единороссами Хакасии задачу обновления регионального партийного отделения и выработки программы, основанной на мнении жителей республики.

Хакасия оказалась единственным регионом РФ, в заксобрании которого по итогам сентябрьских выборов 2018 года единороссы не получили большинства. Главой региона был избран представитель КПРФ Валентин Коновалов. В январе единороссы сменили руководителя своей фракции в Верховном совете (законодательном собрании) Хакасии. Проходящая в эти дни конференция регионального отделения партии должна обновить состав регионального политического совета и его президиума, также должен быть избран секретарь регионального отделения.

Выступая во вторник на конференции в Абакане, Турчак призвал членов региональной партийной организации, в рядах которой состоит большинство руководителей муниципалитетов, "дойти до каждого жителя". "Мы имеем возможность и должны дойти до каждого жителя Хакасии, получить обратную связь о волнующих его проблемах и доработать на основании мнения жителей республики программу регионального отделения партии", - приводит его заявление пресс-служба "Единой России".

По его словам, в новых политических реалиях партийной организации в регионе необходима стратегия развития и "консолидация всех конструктивных общественно-политических сил на площадке "Единой России".

В этом контексте, по мнению Турчака, одной из важнейших задач является обновление региональной партийной организации, которое "должно коснуться каждого члена партии". "Новые лидеры должны быть проводниками наших идей, участие в партийной жизни должно быть осознанным выбором, а не формальной необходимостью, которую налагает занимаемая должность", - указал секретарь генсовета единороссов, добавив, что "новые лица должны показать, что партия решает проблемы людей, а не узкой группы избранных".

"Полем диалога" и "точкой сборки" интересов избирателей и партии Турчак назвал местное самоуправление. "Мы говорим про поселения, наши первичные организации... Новые идеи должны выражаться через пересмотр текущей деятельности и фокусирование на тех проектах, результаты которых понятны и видны избирателю здесь и сейчас", - пояснил он.