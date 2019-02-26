Постпред РФ: комиссия по реализации иранской ядерной сделки пройдет в начале марта в Вене

ВЕНА, 26 февраля. /ТАСС/. Заседание совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция) по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе пройдет в начале марта в Вене на уровне политических директоров. Об этом сообщил во вторник ТАСС постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Думаю, что она состоится достаточно скоро. Возможно, дней через десять. Встреча пройдет на уровне политических директоров", - сказал Ульянов в ответ на вопрос, когда может пройти очередное заседание совместной комиссии.

Как отметил постпред, для российской стороны на встрече будет важно получить от стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) информацию о работе европейского механизма внешнеторговых расчетов INSTEX, призванного содействовать торговле с Ираном в обход санкций США.

"Для нас особый интерес будет представлять информация о новом платежном механизме. Мы хотели бы посмотреть, насколько его использование могло бы отвечать наши интересам и как все это будет организовано. Пока ясности у нас на этот счет нет. Может быть, заседание совместной комиссии внесет больше ясности", - отметил Ульянов.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД в мае 2018 года. Участниками соглашения остаются Иран и "пятерка" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция), которые в июле прошлого года на министерском заседании совместной комиссии в Вене заявили о приверженности выполнению ядерного соглашения. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в свою очередь в каждом докладе регулярно подчеркивает, что Иран соблюдает обязательства в рамках соглашения и его ядерная деятельность находится под самым строгим в мире контролем и режимом ядерных проверок.

После выхода США из ядерной сделки иранская экономика столкнулась с серьезными проблемами в банковской сфере. Под давлением Вашингтона Тегеран был отключен от системы SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами. В ответ 31 января Берлин, Лондон и Париж объявили о создании специального механизма расчетов с Ираном, который позволяет поддерживать торговлю с ним в обход санкций США. Для этого во Франции с участием Великобритании и Германии была зарегистрирована проектная компания под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, "Инструмент для поддержки торговых обменов").