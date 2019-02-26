Сергея Перцева избрали главой Минеральных Вод

ПЯТИГОРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Сергей Перцев, ушедший в отставку в декабре 2018 года после решения суда о нарушениях процедуры его избрания, вновь прошел конкурс и избран главой Минераловодского городского округа Ставропольского края. Об этом сообщили во вторник в отделе информационно-аналитической работы администрации городского округа.

"Сегодня на внеочередном заседании Совета депутатов Минераловодского городского округа (МГО) открытым голосованием был избран глава муниципалитета. На ближайшие пять лет им стал Сергей Перцев", - говорится в сообщении.

К конкурсу по отбору кандидатур на должность главы округа были допущены пять человек, все успешно преодолели этапы тестирования и индивидуального собеседования. Их кандидатуры были представлены Совету депутатов МГО для итогового решения. "За кандидатуру Перцева был отдан 31 голос из 35", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, полномочия Перцева на посту главы Минераловодского городского округа были досрочно прекращены 4 декабря 2018 года решением Совета депутатов. Ранее суд установил, что конкурс, после которого Перцев занял должность, прошел с многочисленными нарушениями. Минераловодский межрайонный прокурор обратился в суд с административным иском, указав, что конкурсная комиссия нарушили федеральный закон о противодействии коррупции и порядок проведения конкурса по отбору кандидатур, утвержденный Советом муниципалитета.

В 2014 году Перцев был назначен на должность заместителя главы администрации города Минеральные Воды, а в 2015 - избран депутатами главой Минераловодского городского округа. Отставки Перцева уже несколько лет добивается прокуратура, заявляя о его недостоверных сведениях в декларации о доходах, о трудоустройстве родственников, доказывая в суде недействительность протокола о его избрании. В 2017 году Перцев уже уходил в отставку по собственному желанию, но в апреле 2018 года победил в муниципальном конкурсе и был избран главой Минераловодского округа на ближайшие пять лет.

Сергей Перцев родился 22 марта 1975 года в селе Левокумка Минераловодского района. Имеет высшее юридическое образование. Общий трудовой стаж составляет более 25 лет, стаж государственной гражданской службы - более 10 лет, награжден медалью "За заслуги перед Ставропольским краем". Перцев женат, у него трое детей.