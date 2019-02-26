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Политический кризис в Венесуэле

МИД России: Москва и Гавана не приемлют внешнего вмешательства в дела Каракаса

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия и Куба не приемлют вмешательства в дела Венесуэлы и силовые методы решения проблем. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении российского дипведомства по итогам консультаций в Гаване первого заместителя министра иностранных дел Владимира Титова.

"Особое внимание уделено ситуации вокруг Венесуэлы. Констатировано неприятие вмешательства извне во внутренние дела страны и силовых методов разрешения возникших проблем, в том числе под прикрытием лозунга о гуманитарном кризисе, - обратили внимание в МИД РФ. - Отмечена важность содействия налаживанию неконфронтационного диалога в целях нахождения устойчивых политических решений".

Теги
КубаВенесуэлаРоссияПолитический кризис в Венесуэле
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