МИД России: Москва и Гавана не приемлют внешнего вмешательства в дела Каракаса

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия и Куба не приемлют вмешательства в дела Венесуэлы и силовые методы решения проблем. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении российского дипведомства по итогам консультаций в Гаване первого заместителя министра иностранных дел Владимира Титова.

"Особое внимание уделено ситуации вокруг Венесуэлы. Констатировано неприятие вмешательства извне во внутренние дела страны и силовых методов разрешения возникших проблем, в том числе под прикрытием лозунга о гуманитарном кризисе, - обратили внимание в МИД РФ. - Отмечена важность содействия налаживанию неконфронтационного диалога в целях нахождения устойчивых политических решений".