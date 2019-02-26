Эксперты: информация о нарушении российским танкером санкций против КНДР бездоказательна

ТАСС, 26 февраля. Информация о том, что с российского танкера Tantal перегружали топливо на судно Северной Кореи "Chon Myong 1" в нарушение санкций против КНДР, не является актуальной, доказательств ее достоверности представлено не было, сообщили опрошенные ТАСС эксперты, занимающиеся анализом морского грузового судоходства. Они объяснили появление данной информации в прессе предстоящей встречей лидеров США Дональда Трампа и КНДР Ким Чен Ына.

Во вторник агентство Reuters (штаб-квартира находится в Лондоне) сообщило, что судно Tantal российской компании "Примпортбункер" поставляло в нарушение международных санкций против Северной Кореи топливо, перегружая его на судно "Chon Myong 1" в нейтральных водах. При этом сообщалось, что операции проводились с осени 2017 года до весны 2018 года.

"Поскольку указан временной промежуток с осени 2017-го по конец весны 2018-го и не указано точное время, то первый признак неточности материала заключается в том, что в это время в Японском море чаще всего погода плохая. Пароходам и танкерам бросить якорь и установить перекачивающее оборудование с борта на борт в 90% времени физически невозможно. Вторая претензия в том, что источник - какие-то два члена экипажа. Поэтому все построено через наводящие вопросы, и, естественно, это все бред", - рассказал ТАСС транспортный эксперт, генеральный директор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов.

Также он уточнил, что по сведениям из открытого источника Marine Traffic, "в архиве нет никаких данных" по этой операции. "До тех пор, пока нет архива Marine Traffic - это все придуманная информация. Завтра будет встреча [Дональда] Трампа (президента США) с Ким Чен Ыном (лидер КНДР), конечно это политика", - добавил он.

Главный редактор профильного издания "Морской бюллетень" Михаил Войтенко также считает, что появление информации о данном инциденте связано с предстоящей встречей глав США и КНДР. При этом данная информация уже появлялась ранее, но убедительных доказательств поставок нефти в КНДР российской компанией представлено не было. "Все это было известно и озвучено раньше. <...> С поличным не были они пойманы, доказательств нет, японцы делали какие-то ночные фотографии танкеров при перекачке топлива, но конкретного ничего не представили - доказательств вообще нет", - добавил Войтенко.

Первая в истории встреча президента Соединенных Штатов и лидера КНДР прошла 12 июня прошлого года в Сингапуре, по ее итогам подписан документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына запланирована в Ханое 27-28 февраля.