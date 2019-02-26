Центр по примирению: боевики блокируют выход беженцев из лагеря Эр-Рукбан в Сирии

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Боевики незаконных вооруженных формирований продолжают препятствовать выходу гражданских лиц из сирийского лагеря беженцев Эр-Рукбан. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Соломатин.

"С 19 февраля 2019 года начали действовать два мобильных пункта пропуска "Джлеб" и "Эль-Гураб" для выхода беженцев из лагеря Эр-Рукбан, находящегося внутри 55-километровой зоны вокруг американской базы в Эт-Танфе. В то же время действующие в 55-километровой зоне боевики незаконных вооруженных формирований продолжают блокировать выход гражданских лиц из лагеря Эр-Рукбан", - сказал он.

Генерал также проинформировал о том, что, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, экстремисты в течение минувших суток несколько раз обстреливали сирийские населенные пункты. "В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Эш-Шакфа, Эс-Саклабия, Телль-Сахаб и Махарда (дважды) провинции Хама, Нахшеба, Руасет-Рошу, Руасет-Искандер (дважды) и Кабух провинции Латакия, Суккари (дважды), Эль-Васита и Телль-Аллуш провинции Идлиб", - отметил он.

По словам главы Центра по примирению, продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктурных объектов в Сирии. По состоянию на 25 февраля восстановлено 31287 жилых домов, 141 медицинское и 818 образовательных учреждений, а также отремонтировано более 1 тыс. км автомобильных дорог.