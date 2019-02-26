Карасин и Абашидзе проведут первую в 2019 году встречу по развитию отношений РФ и Грузии

ПРАГА, 27 февраля. /ТАСС/. Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин проведет в среду в Праге первый в этом году раунд переговоров со спецпредставителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зурабом Абашидзе.

Как известно, данный переговорный формат, созданный в 2012 году, является единственным прямым диалогом официальных лиц двух стран после принятого в 2008 году Тбилиси решения разорвать дипломатические отношения с Москвой. На этих встречах, в которых по традиции также принимают участие представители министерств экономики и транспортных ведомств России и Грузии, стороны обсуждают шаги по развитию двустороннего сотрудничества в сфере торговли, транспорта и гуманитарных контактов.

Комментируя предстоящую встречу, Карасин сообщил о намерении сверить часы с грузинским коллегой и обсудить перспективы дальнейшей работы. "Главное - продолжать двигаться в выбранном направлении. Чем больше реального позитива, тем лучше, - подчеркнул замминистра. - Уверен, именно в этом заинтересованы народы России и Грузии".

Особого внимания заслуживает то, что переговоры в формате "Карасин - Абашидзе" состоятся впервые после президентских выборов в Грузии. Примечательно, что Саломе Зурабишвили, вступившая в должность лидера страны в декабре прошлого года, уже неоднократно заявляла о необходимости изменения позиции Москвы по отношению к Тбилиси, а также обещала быть "самым активным президентом" в вопросах интеграции Грузии в ЕС и НАТО.

Успех вопреки сложностям

В отношениях двух государств после событий 2008 года существует ряд вопросов, которые сторонам только предстоит решить. В первую очередь это, конечно, восстановление дипотношений и отмена визового режима для Грузии, который был введен в 2000 году.

В преддверии переговоров Абашидзе в беседе с журналистами подчеркнул, что нельзя говорить о восстановлении дипотношений с Москвой до тех пор, "пока Россия осуществляет оккупацию грузинских территорий". В то же время российская сторона неоднократно указывала на то, что именно их отсутствие мешает введению безвизового режима с Грузией.

Однако, несмотря на разногласия, РФ и Грузия точно солидарны в одном - необходимости продолжения контактов в формате "Карасин - Абашидзе". По словам спецпредставителя Грузии, встречи с Карасиным важны для обсуждения экономических и гуманитарных вопросов сотрудничества.

В свою очередь российский дипломат обратил внимание на реальные практические результаты, которые были достигнуты за время существования данного канала. "Невзирая на все политические трудности, нам удалось многое сделать, - подчеркнул Карасин. - Солидно вырос внешнеторговый оборот: Россия вышла на позицию второго по значимости торгово- экономического партнера Грузии".

Кроме того, на глазах растет поток российских туристов в Грузию, активно развиваются контакты между людьми. "Все это нельзя не приветствовать", - добавил замминистра.