Совфед заслушает доклад главы ФНС и обсудит заявление о ситуации вокруг Венесуэлы

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Члены Совета Федерации на пленарном заседании в среду в рамках "правительственного часа" заслушают доклад руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина об инновационных инструментах администрирования налоговых доходов региональных и муниципальных бюджетов. Также сенаторы обсудят проект заявления Совфеда в связи с ситуацией вокруг Венесуэлы и закон об оказании паллиативной помощи в РФ.

Одним из первых на заседании будет обсуждаться проект заявления Совета Федерации о ситуации вокруг Венесуэлы. В преддверии рассмотрения вопроса глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал обстановку в этой стране тревожной и отметил, что США и их союзники предпринимают провокационные действия в отношении Венесуэлы. По его словам, открыто говорится о том, что "вслед за Венесуэлой американцы будут точно так же давить и менять власть в ряде других центрально- и латиноамериканских стран, чаще всего называются Куба и Никарагуа".

Как указано в проекте документа, Совет Федерации решительно осуждает подстрекательские заявления представителей венесуэльской оппозиции и иностранных политиков к насилию и свержению законной власти в Венесуэле и призывает парламенты иностранных государств, ООН, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Европейский парламент и другие международные парламентские организации выступить за поддержку диалога и мирного политического процесса в этой стране, за пресечение любых попыток внешнего вмешательства в ее внутренние дела.

"Нелегитимное применение вооруженной силы другими государствами, поддерживающими оппозицию, против Венесуэлы будет расцениваться Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации исключительно как акт агрессии против суверенного государства и угроза международному миру и безопасности", - отмечается в проекте заявления.

В рамках традиционной рубрики "Время эксперта" на заседании выступит президент публичного акционерного общества "Лукойл" Вагит Алекперов с докладом "Трансформация мировых энергетических рынков. Сценарии и возможности для России".

Рассмотрение законов

Также в среду сенаторы намерены рассмотреть закон об оказании паллиативной помощи в РФ, закрепляющий права пациента на облегчение боли наркотическими лекарственными препаратами. В послании Федеральному собранию 20 февраля президент РФ Владимир Путин поставил задачу ускорить развитие паллиативной помощи.