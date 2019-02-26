Вершинин планирует 27 февраля встретиться в Женеве с главой МИД Венесуэлы

ЖЕНЕВА, 27 февраля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин планирует встретиться 27 февраля в Женеве с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Такая беседа планируется на завтра", - сообщил Вершинин во вторник ТАСС. Он находится на проходящей в Женеве 40-й сессии Совета ООН по правам человека.

Арреаса в настоящий момент принимает участие в экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном по инициативе США.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Политические противники правительства Венесуэлы 23 февраля попытались ввезти в страну гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению властей. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну, несколько грузовиков были сожжены. В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии. По разным данным, погибли от четырех до более чем 25 человек.