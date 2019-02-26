Вершинин: Россия запросила у ООН данные о судьбе гуманитарного груза для лагеря Эр-Рукбан

ЖЕНЕВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россия запросила у ООН информацию о судьбе гуманитарной помощи, направленной в сирийский лагерь беженцев Эр-Рукбан. Об этом сообщил ТАСС во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Ранее Вершинин встретился в рамках проходящей в Женеве 40-й сессии Совета ООН по правам человека с заместителем генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Марком Лоукоком.

"Недавно состоялся второй конвой по доставке гуманитарного груза в Рукбан. Мы запросили полную информацию о том, как прошел этот конвой, о том, в каких условиях доставлялась гуманитарная помощь, дошла ли она действительно по назначению, не было ли случаев того, что гуманитарные грузы попадают в неправильные руки, тем самым не идя на пользу простым людям, которые находятся в этом лагере", - сказал замглавы МИД РФ.

Как отметил российский дипломат, большинство находящихся в лагере сирийцев хотели бы вернуться в места своего прежнего проживания, которые в основном находятся на подконтрольных Дамаску территориях.

"Мы считаем, что США, которые незаконно контролируют этот участок суверенной сирийской земли, должны также обеспечить добровольный выход временно перемещенных лиц из Рукбана в те места, в которых они хотели бы быть на территории Сирии, - продолжил он. - Мы пока не всегда это видим. Мы хотели бы надеяться, что такое понимание будет у США. А в целом понятно, что и проблема Рукбана, и проблема в целом восстановления суверенитета Сирии над этой сирийской территорией является ключом к решению очень многих вопросов".

Гуманитарная помощь для Рукбана

В начале февраля при содействии российских военных в лагерь Эр-Рукбан был проведен второй гуманитарный конвой ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца с 1,08 тыс. т продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.

Эр-Рукбан расположен в зоне безопасности в Эт-Танфе, где находится база американских военных. Подконтрольные США боевики оппозиционных группировок блокируют периметр в этой зоне безопасности, не пропуская гуманитарную помощь ООН и сирийского правительства в лагерь. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Эр-Рукбане сейчас находятся около 40 тыс. человек, в основном женщины и дети.