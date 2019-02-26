Вершинин позитивно оценил двусторонние встречи и участие в форумах в Женеве

ЖЕНЕВА, 27 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в беседе с корреспондентом ТАСС позитивно оценил итоги состоявшихся у него в понедельник и вторник в Женеве встреч с руководителями структур ООН и президентом Международного комитета Красного Креста (МККК), а также ход дискуссий в сегменте высокого уровня сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) и международной донорской конференции по Йемену.

"Всегда, когда происходит такое крупное международное событие, как сессия СПЧ, есть возможность поговорить с представителями разных структур. У нас были хорошие беседы по правозащитной тематике", - сказал замглавы МИД РФ. "Я выделил бы сегодняшнюю беседу с заместителем генерального секретаря ООН Марком Лоукоком и встречу с Мишель Бачелет, которая недавно приступила к своей высокой миссии в качестве верховного комиссара ООН по правам человека", - отметил Вершинин.

На встрече с Бачелет речь шла о "необходимости серьезного улучшения отношений между Россией и возглавляемым ею Управлением". Достигнута договоренность о "взаимных шагах навстречу друг другу и укреплении взаимодействия". По словам замминистра, необходимы усилия со стороны государств "для продвижения согласованных проектов в правозащитной сфере".

Как подчеркнул Вершинин, встречи российских представителей с президентом МККК Петером Маурером стали традиционными. "У нас прекрасные отношения с Красным Крестом, и мы высоко ценим то, что они делают повсеместно в мире, пытаясь облегчить страдания и жизнь простых людей, не погружаясь при этом в большую политику, - сказал собеседник агентства. - У нас очень хорошее взаимопонимание. Мы работаем вместе по различным региональным и международным вопросам".

В частности, в ходе беседы с Маурером были обсуждены "очень болезненные конфликты на Ближнем Востоке, включая конфликт в Йемене и Сирии". "Мы обсуждали также ситуацию на северо-востоке Украины, в Донецке и Луганске", - сказал дипломат. Свою беседу со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном он охарактеризовал как "хорошую рабочую встречу".

Говоря о ситуации в Йемене, которая обсуждалась во вторник в Женеве на международной донорской конференции, Вершинин сказал, что речь идет о "непростом вопросе, осложняющем ситуацию в регионе". "Мы высказали свои политические оценки, напомнили о серьезном гуманитарном содействии со стороны России йеменскому народу, отметили нацеленность на продолжение такого содействия", - заключил замглавы российского внешнеполитического ведомства.