{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Песков: публикации о контрабанде из России запчастей для военной техники Украины абсурдны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Виталий Невар/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными публикации украинских СМИ о том, что крупные украинские чиновники якобы занимаются контрабандными поставками запчастей из России для военной техники этой страны.

"Не в курсе этого скандала, поскольку наши журналисты на Украине не работают, мы не имеем возможности получать оттуда объективную информацию. Поэтому я не в курсе деталей, но звучит это достаточно абсурдно", - заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, вероятны ли такие контрабандные поставки из России.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий Сергеевич
Песков считает возможным вмешательство из США в работу интернета в России
Читать полностью