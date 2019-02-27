Песков: публикации о контрабанде из России запчастей для военной техники Украины абсурдны

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными публикации украинских СМИ о том, что крупные украинские чиновники якобы занимаются контрабандными поставками запчастей из России для военной техники этой страны.

"Не в курсе этого скандала, поскольку наши журналисты на Украине не работают, мы не имеем возможности получать оттуда объективную информацию. Поэтому я не в курсе деталей, но звучит это достаточно абсурдно", - заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, вероятны ли такие контрабандные поставки из России.