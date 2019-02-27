Путин обсудит с кабмином реализацию поручений по итогам послания Федеральному собранию

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 27 февраля обсудит с членами правительства реализацию поручений по итогам послания Федеральному собранию и поздравит военнослужащих Сил специальных операций с профессиональным праздником. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что президент в среду проведет совещание с членами правительства, основной вопрос на повестке дня - меры по развитию Арктики. "Будут также рассмотрены вопросы, связанные с реализацией поручений, которые сформулированы по итогам оглашения послания президента Федеральному собранию", - сказал Песков, отметив, что соответствующий перечень поручений уже подписан главой государства и опубликован.

Кроме того, по его словам, у Путина на 27 февраля запланировано несколько рабочих встреч. "Во второй половине дня будет общение с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, - добавил Песков. - Путин и Нетаньяху пообщаются в узком составе, затем будут российско-израильские переговоры в формате рабочего завтрака".

Представитель Кремля напомнил, что 27 февраля структурное подразделение Вооруженных сил РФ - Силы специальных операций (ССО) отмечают 10-летие со дня образования. "Президент лично курировал этот процесс, неоднократно отмечал героизм офицеров ССО, в том числе проявленный в ходе сирийской операции. Много Героев России в этом подразделении. Президент уже их поздравил и имеет в виду поздравить их лично на мероприятии, которое будет организовано по случаю этой годовщины", - добавил Песков.

По словам пресс-секретаря, глава государства также предполагает поздравить коллектив Санкт-Петербургского горного университета, который вошел в топ-20 высших учебных заведений мира Международного предметного рейтинга учебных заведений, ежегодно составляемого британской компанией Quacquarelli Symonds.