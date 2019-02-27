Слуцкий: депутаты России и Италии обсудят 5 марта последствия слома ДРСМД для Европы

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российско-итальянская межпарламентская комиссия обсудит на заседании 5 марта последствия возможного окончательного разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) для Европы, а также перспективы диалога РФ и ЕС. Об этом ТАСС в среду сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Заседание Большой российско-итальянской комиссии запланировано на 5 марта. Его, как ожидается, откроют спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Палаты депутатов Италии Роберто Фико", - сказал Слуцкий.

Первым вопросом, по его словам, будет обсуждаться "роль парламентов в укреплении международной безопасности", в том числе шаги по стабилизации в кризисных регионах, в частности, в Средиземноморье и на Ближнем Востоке, а также ситуация вокруг ДРСМД.

"Весь спектр этих проблем чрезвычайно важен, особенно ДРСМД. И не только в контексте российско-американских договоренностей, но и в плане последствий для безопасности на Европейском континенте от возможного слома этого договора", - отметил глава комитета.

Он добавил, что "США последовательно реализовывали линию на разрыв ДРСМД, и теперь в результате этих шагов под прицелом может оказаться вся Европа". "Россия вынуждена была предпринять симметричные ответные шаги по приостановке своего участия, однако они носят исключительно оборонительный характер. Мы не заинтересованы в новых ракетных кризисах", - заверил Слуцкий.

На заседании, добавил он, будет также рассматриваться доклад "Россия - ЕС: перспективы диалога и взаимодействия на международных парламентских площадках". "Это также актуальная тема. Италия - наш надежный партнер, который на различных уровнях последовательно выступает за развитие общеевропейского сотрудничества с Россией. Обмен мнениями здесь будет весьма полезным", - считает глава комитета.

Слуцкий сообщил, что в центре внимания также будут вопросы сотрудничества в гуманитарной и экономической сферах, в том числе в цифровой экономике. Заседание российско-итальянской межпарламентской комиссии станет 16-м по счету. Предыдущее состоялось в октябре 2016 года в Риме после двухлетнего перерыва. Тогда было принято совместное коммюнике, в котором была подчеркнута необходимость наращивать двустороннее взаимодействие по различным направлениям: в культуре, образовании, туризме, космосе, научно-технической сфере.