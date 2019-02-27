Матвиенко: в России рассчитывают на позитивные результаты второго саммита США - КНДР

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что в России рассчитывают на позитивные результаты второго саммита лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына, однако они возможны только в случае взаимного учета позиций Пхеньяна и Вашингтона.

"Второй этап переговоров - это важное событие. Мы очень надеемся, рассчитываем на их позитивные результаты. Россия, как никто другой, в этом заинтересована, потому что часть нашей территории находится в этом регионе. Мы заинтересованы в снижении напряженности", - сказала Матвиенко в среду, комментируя предстоящий саммит лидеров двух стран.

Она добавила, что считает позитивным сам факт их встречи и напомнила, что после первых переговоров "наступило некое снижение напряженности".

"Я думаю, что позитивные результаты будут только тогда, когда это будет диалог, когда это будет взаимный учет мнений, позиций, когда это будет пошаговое движение навстречу друг другу", - сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда подчеркнула, что после первых переговоров в КНДР сделали ряд серьезных шагов по снижению напряженности - ликвидировали полигон для испытаний ядерного оружия, остановили дальнейшие испытания, пошли на переговоры с Южной Кореей, но, "к сожалению, встречных шагов со стороны США никаких не было".

"Если переговоры продолжатся в ключе о полной ликвидации всех наработок и всего арсенала, о полной денуклеаризации со стороны Северной Кореи, но при этом не будут делаться параллельные шаги по снятию ограничений и санкций, то в этих условиях Северная Корея (как суверенное государство) вряд ли пойдет на дальнейшие односторонние шаги", - отметила Матвиенко.

Саммит в Ханое

В Ханое в настоящее время все готово к встрече Ким Чен Ына и Дональда Трампа, начало которой ожидается в среду в 18:30 по местному времени (14:30 мск). От нынешнего, второго по счету саммита лидеров США и КНДР ожидают договоренностей о конкретных шагах двух стран по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Первая в истории встреча лидеров двух стран прошла 12 июня прошлого года в Сингапуре.