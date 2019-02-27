Сенаторы намерены 12 марта утвердить план по реализации послания президента

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Члены Совета Федерации подготовили план мероприятий по реализации Послания президента РФ Федеральному собранию, окончательную версию документа планируется утвердить на Совете палаты 12 марта. Об этом сообщила журналистам в среду председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Мы проект своего плана по реализации поручений президента подготовили. Мы его еще пообсуждаем с комитетами, с сенаторами, чтобы на следующем заседании Совета палаты 12 марта утвердить уже наш план по реализации послания президента", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что для Федерального собрания послание всегда является дорожной картой работы в текущем году. "Но есть более долгосрочные поручения, которые перейдут и на следующий год", - отметила спикер СФ.

При этом Матвиенко заверила, что большинство мер, предусмотренных посланием президента, будут реализованы уже в этом году. "Там, где нужно будет внести изменения в законодательство, это оперативно будет сделано в весеннюю сессию [до конца июля]. Где-то надо будет внести изменения в нормативные акты, где-то принять дополнительные организационные и иные меры", - сказала она.

Президент России ранее определил сроки исполнения поручений по дополнительным мерам поддержки в социальной сфере, которые он дал во время послания Федеральному собранию. Перечень поручений опубликован на официальном сайте Кремля. В срок до 25 марта кабмин должен обеспечить внесение изменений в законы с тем, чтобы с 1 июля 2019 года поднять до 10 тыс. рублей размер ежемесячных выплат на детей-инвалидов, предоставить право семьям с тремя и более детьми на погашение 450 тыс. рублей из их ипотечного кредита, а семьям с двумя и более детьми субсидировать процентную ставку до уровня 6% годовых на весь срок действия этих кредитов.