Доработанный законопроект о самовыдвижении главы Липецкой области внесли на рассмотрение

ТАСС, 27 февраля. Законопроект об участии самовыдвиженцев в выборах губернатора Липецкой области после повторной доработки внесен на рассмотрение комитетов регионального парламента, сообщил ТАСС в среду автор проекта закона, депутат Олег Хомутинников.

В январе член Липецкого областного совета депутатов Олег Хомутинников внес в парламент законопроект о введении процедуры самовыдвижения на выборах губернатора и о снижении муниципального фильтра с 7% до 5%. После внесения поправок в феврале проект закона получил отрицательные заключения и был отправлен на повторную доработку.

"Законопроект доработан и внесен на рассмотрение, сегодня я отнес его. Две недели все дорабатывалось юристами. Это были несущественные доработки, но поскольку это очень важный законопроект, мы со своей стороны все технически поправили", - сказал собеседник агентства.

По словам Хомутинникова, законопроект в течение ближайших двух недель рассмотрят комитеты областного совета депутатов, после чего вынесут заключения. "Думаю, что все условия есть, чтобы законопроект рассмотрели на следующей сессии, ориентировочно в конце марта", - добавил автор проекта закона.

Вопрос об участии самовыдвиженцев в сентябре в выборах главы Липецкой области возник после заявления врио губернатора региона Игоря Артамонова, который не состоит в какой-либо политической партии, о намерении участвовать в выборах. На данный момент согласно закону "О выборах главы администрации Липецкой области", кандидаты на эту должность могут быть выдвинуты только политическими партиями.

Президент РФ Владимир Путин 2 октября 2018 года принял досрочную отставку губернатора Липецкой области Олега Королева, который руководил регионом с 1998 года. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Игорь Артамонов, занимавший ранее должность вице-президента Сбербанка - президента Среднерусского банка.