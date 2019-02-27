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Путин 28 февраля примет участие в расширенном заседании коллегии МВД РФ

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе заседания, в частности, будут определены основные направления работы на 2019 год

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг, 28 февраля примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"[На мероприятии] будут подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации за 2018 год, а также определены основные направления работы на 2019 год", - говорится в сообщении.

В заседании также примут участие руководители законодательных, исполнительных и судебных органов власти, и представители общественности, отметили в пресс-службе.

Глава государства регулярно посещает итоговые заседания коллегий МВД, ФСБ, Генпрокуратуры и Минобороны.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Молния
Источник: Лавров 1 марта проведет в Москве переговоры с премьер-министром Венесуэлы
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