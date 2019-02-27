ОП РФ планирует создать систему наблюдения за электронным дистанционным голосованием

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Общественная палаты РФ намерена разработать механизмы наблюдения за проведением дистанционного электронного голосования. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в ТАСС член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

Вечером во вторник группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты законопроект о проведении на выборах в Мосгордуму 8 сентября в одном или нескольких одномандатных округах экспериментального дистанционного электронного голосования.

"Не можем не сказать об эксперименте, который будет проводиться в Москве - это дистанционное голосование, проще говоря, голосование по интернету, это дело очень новое. Мы как общественная палата, как общественники будем со своей стороны выстраивать процедуру общественного контроля, общественного наблюдения за дистанционным голосованием", - сказал Григорьев.

По его словам, к этой работе должны подключится общественные организации, Общественная палата Москвы, органы власти и избирательные комиссии. "После этого эксперимента система дистанционного голосования будет видоизменяться с учетом мнения общественности", - предположил Григорьев.

При этом он отметил, что в случае, если эксперимент будет удачным, в следующем году подобная форма голосования может быть применена в других регионах.

В свою очередь принимавшая участие в пресс-конференции член Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалеева, обратила внимание на необходимость защиты данных при проведении электронного голосования. Кроме того, должна быть исключена возможность, когда один избиратель сможет проголосовать дважды - и через интернет, и на избирательном участке, подчеркнула она.