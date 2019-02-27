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Россия приветствует проведение президентских выборов в Нигерии

Победу на них одержал действующий глава государства Мухаммаду Бухари

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россия приветствует проведение президентских выборов в Нигерии и настроена на дальнейшее укрепление двусторонних отношений. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

Независимая национальная избирательная комиссия Нигерии объявила, что на состоявшихся 23 февраля выборах главы государства победу одержал действующий президент страны Мухаммаду Бухари. Отмечается, что Бухари набрал 56% голосов избирателей, тогда как его основной оппонент, бывший вице-президент Атику Абубакар получил 41%.

"Международные наблюдатели не отметили фактов серьезных нарушений в ходе выборов, - говорится в сообщении. - Вместе с тем выражена озабоченность беспорядками, имевшими место во время голосования в отдельных штатах, задержками с открытием избирательных участков в ряде регионов страны, переносом выборов на некоторых участках на 24 февраля".

"В Москве приветствуют состоявшиеся выборы как рубежное событие в общественно-политическом развитии дружественной Нигерии и подтверждают принципиальный настрой на дальнейшее укрепление многопланового российско-нигерийского сотрудничества", - подчеркнули в министерстве.

Теги
НигерияРоссияБухари, Мухаммаду
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