МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россия приветствует проведение президентских выборов в Нигерии и настроена на дальнейшее укрепление двусторонних отношений. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

Независимая национальная избирательная комиссия Нигерии объявила, что на состоявшихся 23 февраля выборах главы государства победу одержал действующий президент страны Мухаммаду Бухари. Отмечается, что Бухари набрал 56% голосов избирателей, тогда как его основной оппонент, бывший вице-президент Атику Абубакар получил 41%.

"Международные наблюдатели не отметили фактов серьезных нарушений в ходе выборов, - говорится в сообщении. - Вместе с тем выражена озабоченность беспорядками, имевшими место во время голосования в отдельных штатах, задержками с открытием избирательных участков в ряде регионов страны, переносом выборов на некоторых участках на 24 февраля".

"В Москве приветствуют состоявшиеся выборы как рубежное событие в общественно-политическом развитии дружественной Нигерии и подтверждают принципиальный настрой на дальнейшее укрепление многопланового российско-нигерийского сотрудничества", - подчеркнули в министерстве.