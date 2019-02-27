ПРАГА, 27 февраля. /ТАСС/. Москва заинтересована в оздоровлении отношений с Тбилиси в той мере, на которую готовы идти в Грузии. Об этом ТАСС в среду заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин по итогам переговоров со спецпредставителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зурабом Абашидзе.

По его словам, прошедшая встреча получилась насыщенной и конструктивной. "Обсудили многие проблемы наших двусторонних отношений, - указал замминистра. - Констатировали продвижение в целом ряде практических отраслей, включая торговлю, туризм, авиасообщение и гуманитарные контакты".

"Россия заинтересована в оздоровлении отношений с нашими грузинскими соседями в той мере, на которую они сами готовы идти", - подчеркнул Карасин, подтвердив готовность Москвы "способствовать развитию двусторонних отношений даже при отсутствии дипотношений".

26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указы о признании РФ независимости Южной Осетии и Абхазии. 2 сентября 2008 года Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой в связи с признанием Россией этих стран. Формат "Карасин - Абашидзе", созданный в 2012 году, является единственным прямым диалогом официальных лиц двух государств.