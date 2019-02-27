Боевики обстреляли населенные пункты в четырех провинциях Сирии

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Боевики за последние сутки обстреляли ряд населенных пунктов в провинциях Хама, Латакия, Идлиб, а также район города Алеппо, о пострадавших не сообщается. Об этом в среду сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Скальбия провинции Хама, Кинсиба, Вади-Басур и Калаат-Марза провинции Латакия, Умм-эр-Рджин (три раза), Захабия, Барагати, Абу-Омар и Ниха провинции Идлиб, района научно-исследовательского центра города Алеппо", - рассказал он на брифинге.

Российские военные призывают командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций, добавил Соломатин.