Аппарат чиновников в ходе административной реформы в Ленобласти оптимизируют на 10%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области оптимизируют численность госслужащих на 10% путем перевода их в подведомственные организации в ходе административной реформы. Постановление о реформе подписал глава региона Александр Дрозденко, говорится в комментарии губернатора, распространенном его пресс-службой.

"Я подписал постановление, утверждающее новую структуру органов исполнительной власти. Ее введение - основной этап заявленной в регионе административной реформы. Заявленная структура позволяет оптимизировать численность государственных служащих на 10%", - проводятся в сообщении слова Дрозденко.

Он отметил, что оптимизация не подразумевает сокращение персонала, планируется перевод госслужащих, которые не выполняют государственные функции, в подведомственные правительству региона учреждения без сохранения статуса чиновника.

Кроме того, в ходе реформы будут изменены функции зампредов регионального правительства, в частности Михаил Москвин, ответственный за строительство, будет также курировать отрасль топливно-энергетического комплекса и ЖКХ, а первый заместитель председателя правительства региона Роман Марков будет не только отвечать за финансы и бюджет региона, но и получит задачу по стратегическому планированию и будет курировать развитие территорий области.

"Рассчитываем, что практическая реорганизация структуры займет до трех месяцев", - отметил Дрозденко, добавив, что далее последует реформа органов власти в муниципалитетах.

Ранее губернатор отмечал, что в ходе анализа работы чиновников региона установлено, что эффективность работы только одного из шести госслужащих выше 75%. Реформа, по словам главы региона, позволит экономить от 1,5 до 2 млрд рублей на административных расходах.