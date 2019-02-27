Законопроект о "цифровых участках" на выборах в Москве внесли в Госдуму

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Группа парламентариев внесла в среду на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона о создании в Москве к единому дню голосования 8 сентября так называемых экстерриториальных цифровых избирательных участков, на которых жители других регионов смогут проголосовать на региональных выборах и довыборах в Госдуму по одномандатным округам.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, размещенной в думской базе данных, "при проведении дополнительных выборов депутатов Государственной думы, а также ряда региональных выборов, избиратели, находящиеся в день голосования на выборах за пределами избирательного округа, в котором они обладают активным избирательным правом, смогут реализовать его путем голосования на цифровых участках".

Список региональных выборов, на которых можно будет проголосовать в столице, будет определен Центризбиркомом России, указано в документе.

"Цифровой участок" должен быть оснащен техническими средствами, в том числе комплексами для электронного голосования, "которые позволяют проводить голосование граждан РФ, находящихся в день голосования за пределами избирательного округа, где обладают активным избирательным правом", следует из пояснительной записки. Перечень "цифровых участков" определяется решением ЦИК РФ на основании предложений Московской городской избирательной комиссии.

Чтобы проголосовать на таком участке, человек должен будет заранее воспользоваться механизмом "Мобильный избиратель" и подать заявление на портале госуслуг. Для прикрепления к обычному участку в границах своего избирательного округа можно подавать заявления также в МФЦ, территориальном или участковом избиркоме.

Ранее в Центризбиркоме сообщали, что в пилотном режиме так называемые экстерриториальные цифровые участки опробуют в Москве в единый день голосования 8 сентября. В городе планируется открыть 30 участков, на которых смогут, по предварительным данным, проголосовать жители 16 регионов, в которых в этот день пройдут выборы губернаторов, а также жители одномандатных округов, в которых пройдут довыборы в Госдуму. В перспективе голосовать на таких участках можно будет и на выборах в заксобрания, отмечали в ЦИК. К 2021 году, когда состоятся выборы в Госдуму, ЦИК планирует организовать по всей стране порядка 5 тыс. таких участков.