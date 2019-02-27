В ЦИК заявили, что "цифровые участки" создадут на базе действующих комиссий

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Так называемые цифровые участки, на которых жители других регионов смогут проголосовать на выборах губернаторов и довыборах в Госдуму по одномандатным округам, создадут в Москве на базе уже существующих участковых избирательных комиссий. Об этом сообщил в среду ТАСС заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Ранее группа депутатов внесла на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона о создании в Москве к единому дню голосования 8 сентября так называемых экстерриториальных цифровых избирательных участков, на которых жители других субъектов смогут проголосовать на региональных выборах и дополнительных выборах в Госдуму по одномандатным округам. Участки должны быть оснащены комплексами электронного голосования. Избиратели, чтобы проголосовать на таком участке, должны будут воспользоваться механизмом "Мобильный избиратель" и подать заявление на портале госуслуг.

По словам Булаева, "цифровые участки" будут создаваться на основе уже действующих участковых избирательных комиссий.

"В законопроекте прописано, что они открываются на базе существующих участковых комиссий, эти комиссии будут выполнять полномочия по выборам в этих регионах и обеспечивать голосование", - сказал он.

Зампред ЦИК добавил, что число сотрудников в таких участковых комиссиях будет увеличено.

30 участков

Булаев сообщил, что пока планируется опробовать новые возможности голосования на довыборах в Госдуму и губернаторских выборах. По его словам, ЦИК планирует провести научно-исследовательскую конструкторско-опытную работу (НИОКР), в ходе которой исследуют возможности организации такого голосования.

"Это касается довыборов в Госдуму - там три одномандатных округа - и выборов губернаторов. У нас в 16 регионах запланированы выборы губернаторов", - сказал заместитель председателя ЦИК.

Булаев отметил, что "жители этих регионов, которые в это время будут в Москве, смогут проголосовать на 30 участках".

"Мы пока исходим из этой цифры. Какое количество [участков] будет в итоге, мы решим вместе с Москвой по результатам НИОКР и по наличию технических возможностей", - уточнил Булаев.

Он заметил, что пока планируется организовать голосование на "цифровых участках" только на довыборах в Госдуму и губернаторских выборах, хотя законопроект не исключает и голосование на выборах в заксобрания.

"Решение по заксобраниям будет принято, исходя из нашей технической готовности", - пояснил он.

Булаев напомнил, что законопроект должен быть принят до начала избирательных кампаний в регионах, которые в соответствии с законом начинаются в начале июня.