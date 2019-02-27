Путин примет участие в расширенном заседании коллегии МВД РФ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе мероприятия "будут подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации за 2018 год, а также определены основные направления работы на 2019 год". В заседании также примут участие руководители законодательных, исполнительных и судебных органов власти, представители общественности.

Глава государства традиционно посещает ежегодные итоговые заседания руководства МВД, как и ряда других силовых и правоохранительных структур. Как правило, в открытой части коллегии МВД президент РФ дает оценку работе органов внутренних дел за прошедший год и ставит задачи на перспективу по разным направлениям деятельности, таким как обеспечение общественной безопасности, противодействие преступности и экстремизму, борьба с коррупцией, реализация госполитики в сфере миграции и так далее.

На заседании коллегии МВД РФ год назад Путин, в частности, указал на необходимость "решительно пресекать деятельность" экстремистских группировок. Как сообщили в минувшем январе в пресс-центре министерства, в 2018 года была "достигнута положительная тенденция по снижению количества преступлений экстремистской направленности" - по данным за январь - октябрь таких преступлений было зарегистрировано на 7,4% меньше, чем в аналогичный период 2017 года.

Ежегодное подведение итогов в рамках коллегии МВД началось в министерстве во вторник и продолжилось в среду. В частности, как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, на заседании коллегии глава МВД Владимир Колокольцев внес предложение об освобождении от занимаемой должности начальника Управления МВД по Ивановской области Андрея Лузина после проведенной в этом регионе проверки. Принятие решение по данному вопросу находится в компетенции президента РФ.