Посольство РФ в США: Запад и Киев фактически признают крымчан россиянами

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Действия, предпринятые властями западных стран и Украины, говорят о том, что они в сущности признают жителей Крыма россиянами. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду посольством России в США на его официальной странице в соцсети "Вконтакте".

"Самое удивительное, что новые власти Украины и Запад фактически признали крымчан россиянами, - констатировали дипломаты. - Как иначе объяснить, что киевский режим лишил жителей полуострова воды и электричества? К собственным гражданам так не относятся".

"Вашингтон и Брюссель также ввели целый ряд коллективных санкций против крымчан, репрессировав за их свободный выбор, - подчеркнули в посольстве. - Наверное, в отчаянии от невозможности вернуть их в состав государства, пронизанного русофобией. Более абсурдного требования к России, чем выдать крымчан на массовую расправу, Вашингтон, видимо, придумать не может".

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.