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Депутаты горсовета Улан-Удэ приняли досрочную отставку мэра столицы Бурятии

Ранее Александр Голков подал заявление об отставке по собственному желанию

УЛАН-УДЭ, 28 февраля. /ТАСС/. Улан-Удэнский городской Совет депутатов принял досрочную отставку мэра столицы Бурятии Александра Голкова. Об этом ТАСС сообщили в городской администрации.

"Большинство из присутствующих на сессии горсовета депутатов проголосовали за досрочное прекращение Александром Голковым полномочий мэра Улан-Удэ и за досрочное прекращение им полномочий депутата горсовета", - сообщили в администрации.

Александр Голков подал заявление об отставке с поста мэра Улан-Удэ по собственному желанию 25 февраля.

Голков был избран мэром столицы Бурятии тайным голосованием депутатов горсовета в 2012 году, повторно - в 2014 году.

В сентябре 2019 года, после 12-летнего перерыва, в Улан-Удэ пройдут прямые выборы мэра города, для этого ранее были внесены изменения в региональное законодательство. До выборов полномочия главы столицы Бурятии будет исполнять первый заместитель мэра Александр Иринчеев.

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