Косачев: Трамп не был готов к торгу со стороны Ким Чен Ына

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не был готов к торгу со стороны лидера КНДР Ким Чен Ына, США возьмут паузу, чтобы решить вопрос об усилении санкционного давления или о возможном компромиссе. Такое мнение выразил в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя итоги саммита в Ханое.

"Свою роль играет фактор времени: все активнее развиваются отношения между обоими корейскими государствами, и важные договоренности по безопасности в регионе могут быть достигнуты вообще без США. Все это давало определенную фору, скорее, Пхеньяну, который мог позволить себе серьезный торг в обмен на реальные шаги", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он полагает, что по этой причине договоренностей о денуклеаризации на американских условиях достигнуто не было. "Ким Чен Ын явно дал понять, что такой итог может быть только результатом полноценной и обязывающей договоренности сторон, а не следствием санкций и иного давления со стороны США. Судя по всему, у Трампа не было в кармане плана Б, он возьмет паузу, чтобы решить, что делать дальше - либо усиливать и без того жесткие санкции, либо найти все же компромисс", - добавил сенатор, назвав при этом итоги саммита положительными. "Хорошо уже то, что в диалоге США и КНДР не поставлена точка невозврата, - написал он.

Парламентарий подчеркнул, что от встречи Трампа и Ким Чен Ына ожидали многого, "поскольку объективно обе стороны были заинтересованы в том, чтобы она выглядела успехом". Здесь, как считает глава комитета СФ, совпало несколько факторов. "Глава КНДР Ким Чен Ын, безусловно, не хочет усиления экономического и политического давления на его страну и всячески демонстрировал миролюбие", - отметил сенатор.

Трамп, по мнению Косачева, ехал во Вьетнам "преисполненный показного оптимизма, поскольку остро нуждался во внешнеполитическом успехе на фоне предстоящей публикации выводов доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования о неких связях между предвыборным штабом Трампа и Россией". "Да и перспектива Нобелевской премии, подозреваю, бодрила", - добавил он.

В новость были внесены изменения (11:57 мск) - добавлены подробности в последних двух абзацах