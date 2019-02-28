Заседание межправкомиссии России и КНДР пройдет 4-6 марта

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Заседание межправкомиссии России и КНДР по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству пройдет в Москве 4-6 марта. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в КНДР в Facebook.

"28 февраля советник-посланник Александр Востриков проводил в аэропорту передовую группу, вылетающую для подготовки девятого заседания российско-корейской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в Москве 4-6 марта", - говорится в сообщении посольства.