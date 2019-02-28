Путин 28 февраля подведет итоги работы МВД за год и проведет несколько рабочих встреч

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет 28 февраля международный телефонный разговор и ряд рабочих встреч. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Ближе к вечеру в графике у президента есть международный телефонный разговор. Если и когда он состоится, мы предоставим соответствующую информацию. Также рабочим графиком предусмотрено несколько рабочих встреч", - сообщил представитель Кремля.

Песков напомнил, что днем в четверг глава государства примет участие в расширенном заседании коллегии МВД. "Это ежегодное мероприятие, в котором глава государства традиционно подводит итоги работы МВД за прошлый год и обсуждает текущие и долгосрочные задачи", - отметил пресс-секретарь.