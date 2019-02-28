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Политический кризис в Венесуэле

Песков: ни Путин, ни члены его администрации не планируют встреч с делегацией Венесуэлы

Пресс-секретарь президента России напомнил, что переговоры с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес намечены у главы МИД РФ Сергея Лаврова

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не будет встречаться с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес, которая приезжает в Москву на переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

"Такой встречи в графике нет", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что переговоры с исполнительным вице-президентом Венесуэлы намечены у главы МИД РФ.

"Бывают разные ситуации, на высоком уровне будет вестись диалог с гостями из Венесуэлы", - заметил представитель Кремля.

Он уточнил, что представители администрации президента РФ также не планируют встречаться с исполнительным вице-президентом Венесуэлы.

Как сообщают дипломатические источники, Дельси Родригес может провести рабочие встречи в Москве уже 1 марта.

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Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеПесков, Дмитрий Сергеевич
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