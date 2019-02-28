Хабаровский депутат исключен из "Единой России"

ХАБАРОВСК, 28 февраля. /ТАСС/. Хабаровское отделение "Единой России" исключило из партии депутата законодательной думы края Егора Калинина из-за того, что его действия расходились с позицией местного отделения партии в Хабаровском муниципальном районе, что привело к внутренней конфронтации в местной партийной ячейке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе реготделения партии.

Как сообщали ранее хабаровские СМИ, Калинин стал фигурантом уголовного дела, связанного с попыткой подкупа членов комиссии, которая определяла победителя на пост главы Хабаровского района.

"По итогам обсуждения, президиум регионального политического совета единогласно проголосовал за исключение Егора Калинина из партии. Основание принятого решения - пункты 4.3.2, 5.2.9 устава партии "Единая Россия", где сказано, что член партии может быть исключен из партии за несоблюдение ее устава, решений руководящих органов "Единой России" и ее структурных подразделений, а также за действия, дискредитирующие партию или иное действие (бездействие), наносящее ущерб политическим интересам партии", - сказали в пресс-службе.

В ней уточнили, что такое решение связано с создавшейся из-за депутата внутренней конфронтации в местной партийной ячейке.

"Решение связано с тем, что действия Егора Калинина расходились с позицией местного отделения партии в Хабаровском муниципальном районе, из-за чего в местной партийной ячейке сформировалась внутренняя конфронтация", - сказали в пресс-службе.