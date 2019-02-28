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Путин ждет от МВД работы с полной отдачей сил

Президент отметил, что от результатов работы ведомства очень многое зависит

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что сотрудники МВД будут работать с полной отдачей сил.

На расширенном заседании коллегии МВД РФ глава государства поблагодарил "руководство и личный состав Министерства внутренних дел за работу". "Уверен, вы хорошо понимаете всю значимость для страны, для нашего общества, для каждого человека того, что вы делаете. От ваших результатов в стране очень многое зависит", - обратился Путин к участникам заседания.

"Уверен, что вы будете действовать эффективно, результативно, с полной отдачей сил", - заявил президент.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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