Путин ждет от МВД работы с полной отдачей сил

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что сотрудники МВД будут работать с полной отдачей сил.

На расширенном заседании коллегии МВД РФ глава государства поблагодарил "руководство и личный состав Министерства внутренних дел за работу". "Уверен, вы хорошо понимаете всю значимость для страны, для нашего общества, для каждого человека того, что вы делаете. От ваших результатов в стране очень многое зависит", - обратился Путин к участникам заседания.

"Уверен, что вы будете действовать эффективно, результативно, с полной отдачей сил", - заявил президент.